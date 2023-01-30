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شؤون فلسطينية

"الشرطة" تضبط خمسة آلاف حبة مخدرة معدة للتداول داخل منزل بالخليل

"الشرطة" تضبط خمسة آلاف حبة مخدرة معدة للتداول داخل منزل بالخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، من ضبط أكثر من 5 آلاف حبة مخدرة معدة للتداول داخل منزل في الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن معلومات وردت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد سكان المدينة على كمية من المواد المخدرة داخل منزله بمدينة الخليل، وعلى الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة، لتفتيش المنزل، وضبط ما بداخله من حبوب، لا تُباع إلا بوصفه طبية".

وأضاف أنه وخلال عملية التفتيش عُثر بداخل المنزل على كمية من الحبوب المخدرة كانت عبارة عن 4350 حبة من حبوب "ترامال"، و728 حبة من حبوب "لاريكا" المخدرة، إضافة إلى 150 عبوة من مادة "الترامال" السائلة، وتم القبض على صاحب المنزل.

وأكد ارزيقات التحفظ على الشخص المقبوض عليه، والمضبوطات، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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