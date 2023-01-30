لليوم الثالث.. إدارة سجن النقب تواصل قطع الكهرباء عن قسمي "27 و28"

تواصل إدارة سجون الاحتلال لليوم الثالث على التوالي، التنكيل بالأسرى وقطع التيار الكهربائي عن قسمي "27، و28" في سجن النقب.







وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، بأن إدارة سجن النقب تواصل قطع التيار الكهربائي عن القسمين المذكورين منذ السبت الماضي، إضافة لاستمرار اقتحام قوات القمع لغرف الأسرى وتنفيذ عمليات تفتيش.

رام الله - دنيا الوطنولفت إلى أن سجن "النقب" يشهد منذ عدة أيام حالة من التوتر الشديد، حيث جرى إغلاق عدة أقسام، منها قسمي (26، 27)، كما اقتحمت قوات القمع قسم (8)، وأخرجت كافة الأسرى من خيامهم، وأبلغتهم بنية نقلهم إلى سجن "نفحة".ولفت عبد ربه إلى أن هذه الخطوات التعسفية تأتي بالتزامن مع حملة تقوم بها إدارة السجون في معتقلات أخرى، حيث اقتحمت قوات القمع قسم الأسيرات في سجون "الدامون" أمس، واستولت على الأجهزة الكهربائية وأغلقته لمدة أسبوع، في حين اقتحمت السبت الماضي عدة أقسام في سجون "عوفر" و"مجدو"، ونكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، قد هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء من يُعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن "الكانتين".وتمسّ تهديدات بن غفير بشكل مباشر نظام حياة وصل إليه الأسرى بالتضحيات والإضرابات الجماعية المتواصلة عن الطعام منذ سنوات طويلة.