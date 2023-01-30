إصدارات جديدة للمفكر العربي التقدمي الفلسطيني غازي الصوراني

وفيما يتعلق بالمجلدات الثلاثة الجديدة، فإن "المجلد 12" يقع في 1330 صفحة ويشتمل على أكثر من 100 دراسة، تناولت قضايا سياسية وطنية وقومية وعالمية فكرية واقتصادية واجتماعية، من بينها إضاءات عن الإسلام السياسي، وحديث عن ثورة أكتوبر الاشتراكية، ودراسات عن الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع، وعدد من الدراسات الفلسفية المتنوعة علاوة على مجموعة من الدراسات التي تتحدث عن قضايا التخلف والنهوض في العالم العربي.أما "المجلد 13" يقع في حوالي 980 صفحة، ويضم مجموعة من الدراسات الفكرية التي تناولت الحديث عن عدد مهم من الفلاسفة من بينهم، كارل ماركس، وشوبنهور، وأوجست كونت، وتشارلز داروين، وباكونين، وسبنسر، ونيتشه، وفرويد، ودوركايم، وباشلار وماركيوزه، وجورج لوكاتش، سارتر، ألتوسير، هابرماس، وجيجيك، وآخرين.







وفيما يتعلق بــ "المجلد 14" فقد وقع في حوالي 600 صفحة، واشتمل على دراسة عن المشروع الصهيوني وسيطرة الصهيونية الإمبريالية الراهنة، وأزمة حركات التحرر العربية اليسارية وسبل النهوض واستعادة دورها الطليعي، والنضال الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى دراسات حول تطور الفلسفة والانقطاع المعرفي في الفلسفة العربية والرؤية المطلوبة لمجابهة الانحطاط العربي الراهن. وفيما يتعلق بــ "المجلد 14" فقد وقع في حوالي 600 صفحة، واشتمل على دراسة عن المشروع الصهيوني وسيطرة الصهيونية الإمبريالية الراهنة، وأزمة حركات التحرر العربية اليسارية وسبل النهوض واستعادة دورها الطليعي، والنضال الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى دراسات حول تطور الفلسفة والانقطاع المعرفي في الفلسفة العربية والرؤية المطلوبة لمجابهة الانحطاط العربي الراهن.











وفي هذا السياق، يشار إلى أن إصدارات المفكر الصوراني منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن بلغت 34 مؤلفاً، وهي:



قطاع غزة 1948 – 1993، موجز تاريخ الفلسفة والفكر البشري، محاضرات في التنمية والمقاومة، (من منشورات برنامج التنمية/جامعة بيرزيت)، تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي (صدر منه أربع طبعات)، الحقوق الفلسطينية الثابتة من أجل السيادة وحق العودة، المعرفة والعولمة في الوطن العربي، العولمة وآثارها على الوطن العربي (سمير أمين وغازي الصوراني وآخرين)، المجلد الأول - مقالات ودراسات.. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2003-2005، المجلد الثاني - مقالات ودراسات.. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2006، حول حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية، المجلد الثالث - مقالات ودراسات.. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2007 – 2008، التحولات الاجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة (صدر منه خمس طبعات)، المشهد الفلسطيني الراهن (السياسي / الاقتصادي / المجتمعي / في إطار الوضعين العربي والدولي) (صدر منه طبعتان)، المجلد الرابع - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2009 – 2010، حوار مفتوح مع غازي الصوراني، فلسطين وحق العودة (صدر منه طبعتان)، المجلد الخامس - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2011- 2012، الماركسية والدين والعلمانية والديمقراطية، المجلد السادس - مقالات ودراسات.. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2013- 2014، المجلد السابع - مقالات ودراسات.. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2015، البعد التاريخي للصراع الطائفي بين السنة والشيعة، المجلد الثامن - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2016، الأوضاع الاجتماعية (الطبقية) في الضفة الغربية وقطاع غزة، المجلد التاسع - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2017، 70 عاماً على النكبة، مدخل إلى الفلسفة الماركسية .. المادية الجدلية والتاريخية (صدر منه طبعتان)، المجلد العاشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2018، اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام، التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني، المجلد الحادي عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2019، موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، المجلد الثاني عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2020، المجلد الثالث عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2021، المجلد الرابع عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2022.



وقد حرص الصوراني على إهداء "المجلد 12" إلى روح القائد الوطني الكبير الدكتور حيدر عبد الشافي، وكتب مقدمته المؤرخ الفلسطيني المعروف، عبد القادر ياسين، أما "المجلد 13" فقد أهداه لرفاقه وأصدقائه في الأحزاب والفصائل والقوى الوطنية الديمقراطية في مغرب ومشرق الوطن العربي، وكتب مقدمته أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، المهندس أحمد بهاء شعبان، و"المجلد 14" أهداه إلى روح القائد الراحل مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية الدكتور جورج حبش، وكتب مقدمته المفكر العربي الأردني التقدمي الكبير البروفسور هشام غصيب.









وقد تحدث المؤرخ ياسين في مقدمة "المجلد 12" قائلاً: منذ شبابه بدأ غازي باستيعاب الماركسية انطلاقاً من المدخل الطبقي وإن لم يكتفِ بما نهله من هذا الفكر، بل أغناه بالتجربة، والخبرات التي راكمها في وعيه انعكاساً للواقع الطبقي والبؤس الاجتماعي الذي عاشه، حيث انطلقت من ذلك الواقع الومضات الأولى لوعيه باتجاه الماركسية ، فكان وعياً نابعاً من قلب مجتمع العمال والفلاحين الفقراء الذي عاشه غازي في منطقة الشجاعية مسقط رأسه وشبابه ونشاطه السياسي والثوري". وقد تحدث المؤرخ ياسين في مقدمة "المجلد 12" قائلاً: منذ شبابه بدأ غازي باستيعاب الماركسية انطلاقاً من المدخل الطبقي وإن لم يكتفِ بما نهله من هذا الفكر، بل أغناه بالتجربة، والخبرات التي راكمها في وعيه انعكاساً للواقع الطبقي والبؤس الاجتماعي الذي عاشه، حيث انطلقت من ذلك الواقع الومضات الأولى لوعيه باتجاه الماركسية ، فكان وعياً نابعاً من قلب مجتمع العمال والفلاحين الفقراء الذي عاشه غازي في منطقة الشجاعية مسقط رأسه وشبابه ونشاطه السياسي والثوري".









ويستطرد المؤرخ ياسين: "بعد الاحتلال الإسرائيلي الثاني لقطاع غزة (1967)، بنحو شهرين، أودع أبو جمال سجن الاحتلال، وما أن غادره، بعد بضعة أسابيع، حتى انكشفت عضويته في الذراع العسكرية لـ"طلائع المقاومة" الجهاز العسكري لحركة القوميين العرب في قطاع غزة، فكان ضمن أربعة أعضاء من هذه الذراع، أفلتوا، بأعجوبة، من زنازين الاحتلال، من بين أربعة وسبعين عضواً (25/1/1968). لذا، لم يكن غريباً، أن يوصي قائد الجبهة الشعبية ومؤسسها، جورج حبش، بالاهتمام بالرفيقين، أحمد قطامش، وغازي على نحوٍ خاص". ويستطرد المؤرخ ياسين: "بعد الاحتلال الإسرائيلي الثاني لقطاع غزة (1967)، بنحو شهرين، أودع أبو جمال سجن الاحتلال، وما أن غادره، بعد بضعة أسابيع، حتى انكشفت عضويته في الذراع العسكرية لـ"طلائع المقاومة" الجهاز العسكري لحركة القوميين العرب في قطاع غزة، فكان ضمن أربعة أعضاء من هذه الذراع، أفلتوا، بأعجوبة، من زنازين الاحتلال، من بين أربعة وسبعين عضواً (25/1/1968). لذا، لم يكن غريباً، أن يوصي قائد الجبهة الشعبية ومؤسسها، جورج حبش، بالاهتمام بالرفيقين، أحمد قطامش، وغازي على نحوٍ خاص".









وتابع ياسين: "ربط أبو جمال عبر مسيرته النضالية، بين النظرية، والممارسة، واستمر في طريقه؛ حتى أغنى المكتبة الفلسطينية بما لا يقل عن 25 كتاباً في الاقتصاد، والمجتمع، والثقافة، والسياسة، والفلسفة، كان آخرها قبل عام موسوعته الفلسفية "موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور". وتابع ياسين: "ربط أبو جمال عبر مسيرته النضالية، بين النظرية، والممارسة، واستمر في طريقه؛ حتى أغنى المكتبة الفلسطينية بما لا يقل عن 25 كتاباً في الاقتصاد، والمجتمع، والثقافة، والسياسة، والفلسفة، كان آخرها قبل عام موسوعته الفلسفية "موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور".









ويضيف المؤرخ ياسين قائلاً: "نحن اليوم أمام المجلد الـ 12 الذي تنقل فيه أبو جمال عبر دراساته بين القضايا الفكرية وقضايا السياسة الدولية والإقليمية العربية والقضايا الوطنية الفلسطينية". ويضيف المؤرخ ياسين قائلاً: "نحن اليوم أمام المجلد الـ 12 الذي تنقل فيه أبو جمال عبر دراساته بين القضايا الفكرية وقضايا السياسة الدولية والإقليمية العربية والقضايا الوطنية الفلسطينية".









أما الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان، فقد أشار في مقدمة "المجلد الـ 13"، إلى أن "الرفيق غازي يثير الإعجاب دائماً بتنوع معارفه الفكرية عموماً والأيدولوجية بشكل خاص، حتى لا يمكن اعتباره موسوعة ثقافية حية مع تنوع اهتماماته بين السياسة والاقتصاد، والفلسفة والتاريخ، وعلوم الثورة والمجتمع، إضافة إلى ما اكتنزه من ثروات فكرية وكفاحية نتيجة ممارسته النضالية برفقة كبار المناضلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الحكيم جورج حبش وغسان كنفاني وأبو علي مصطفى وغيرهم". أما الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان، فقد أشار في مقدمة "المجلد الـ 13"، إلى أن "الرفيق غازي يثير الإعجاب دائماً بتنوع معارفه الفكرية عموماً والأيدولوجية بشكل خاص، حتى لا يمكن اعتباره موسوعة ثقافية حية مع تنوع اهتماماته بين السياسة والاقتصاد، والفلسفة والتاريخ، وعلوم الثورة والمجتمع، إضافة إلى ما اكتنزه من ثروات فكرية وكفاحية نتيجة ممارسته النضالية برفقة كبار المناضلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الحكيم جورج حبش وغسان كنفاني وأبو علي مصطفى وغيرهم".









وأضاف أ. شعبان قائلاً: "هذا المجلد هو كنز من المعارف المتنوعة، يضم بين دفتيه، وفي متن صفحاته البالغة نحو 1000 صفحة، نحو مائتين وخمسة وثلاثين موضوعاً بالغة التنوع". وأضاف أ. شعبان قائلاً: "هذا المجلد هو كنز من المعارف المتنوعة، يضم بين دفتيه، وفي متن صفحاته البالغة نحو 1000 صفحة، نحو مائتين وخمسة وثلاثين موضوعاً بالغة التنوع".









وفي ختام مقدمته، دعا أ. شعبان كافة المناضلين والمثقفين في الوطن العربي إلى الاطلاع على أعمال أ. غازي، و"الاستمتاع بحركة العقل الإنساني وهو يتنقل برهافة ما بين موجز لسيرة عظماء الفلسفة على امتداد التاريخ الإنساني، وبين سائر القضايا المُتعلِّقة بفلسطين وأمتها العربية ووحدة تنظيماتها الكفاحية، والعدو الصهيوني وتاريخ مقاومته، وظاهرة الإمبريالية وتجسُّداتها، وأنماط الإنتاج في المنطقة العربية وتشوهاتها، والعلاقة بين الدين والفكر الثوري، وقضايا البناء التنظيمي لفصائل اليسار الماركسي العربي، وأزمة حركة التحرر العربية". وفي ختام مقدمته، دعا أ. شعبان كافة المناضلين والمثقفين في الوطن العربي إلى الاطلاع على أعمال أ. غازي، و"الاستمتاع بحركة العقل الإنساني وهو يتنقل برهافة ما بين موجز لسيرة عظماء الفلسفة على امتداد التاريخ الإنساني، وبين سائر القضايا المُتعلِّقة بفلسطين وأمتها العربية ووحدة تنظيماتها الكفاحية، والعدو الصهيوني وتاريخ مقاومته، وظاهرة الإمبريالية وتجسُّداتها، وأنماط الإنتاج في المنطقة العربية وتشوهاتها، والعلاقة بين الدين والفكر الثوري، وقضايا البناء التنظيمي لفصائل اليسار الماركسي العربي، وأزمة حركة التحرر العربية".









وفي المجلد الـ 14 الذي قدم له المفكر الماركسي البروفيسور هشام غصيب، مشيراً في بداية تقديمه إلى أن "كل نضال حقيقي هو فكر وإبداع، وإلا كان ميكانيكيا فاقدا للروح والحياة. ومن أكثر من يجسد هذه المقولة في حياته من بين المناضلين العرب الصديق العزيز المناضل والمفكر العربي الفلسطيني غازي الصوراني. فهو يمارس النضال فكريا ويمارس الفكر نضاليا. وهو أكثر من يدرك أهمية مقولة لينين الشهيرة أن لا حركة ثورية من دون نظرية ثورية. وهو مسكون بنظرية الثورة العربية والتحرر الفلسطيني. وقاده ذلك إلى الغوص في الفلسفة نفسها، وبخاصة الفلسفة الماركسية، التي التزم بها من دون تحجر وتعصب ودوغما، وإنما بوصفها مرشدا للنضال الجاد". وفي المجلد الـ 14 الذي قدم له المفكر الماركسي البروفيسور هشام غصيب، مشيراً في بداية تقديمه إلى أن "كل نضال حقيقي هو فكر وإبداع، وإلا كان ميكانيكيا فاقدا للروح والحياة. ومن أكثر من يجسد هذه المقولة في حياته من بين المناضلين العرب الصديق العزيز المناضل والمفكر العربي الفلسطيني غازي الصوراني. فهو يمارس النضال فكريا ويمارس الفكر نضاليا. وهو أكثر من يدرك أهمية مقولة لينين الشهيرة أن لا حركة ثورية من دون نظرية ثورية. وهو مسكون بنظرية الثورة العربية والتحرر الفلسطيني. وقاده ذلك إلى الغوص في الفلسفة نفسها، وبخاصة الفلسفة الماركسية، التي التزم بها من دون تحجر وتعصب ودوغما، وإنما بوصفها مرشدا للنضال الجاد".









ويضيف البروفيسور غصيب قائلاً: "إن ما يميز رفيقنا أبو جمال الصوراني أن صدمة الهزائم المتتالية التي منيت بها حركة التحرر على الصعد الفلسطيني والعربي والعالمي في العقود الثلاثة المنصرمة لم تدفعه إلى التخلي عن العلم الثوري والخضوع لآيديولوجيا الخصم الطبقي والتغني بها، وإنما دفعته إلى شحذ أدواته التقدمية والغوص نقديا في تراث العلم الثوري من أجل مزيد من الاشتباك الثوري مع الواقع الخاضع لقوى الثورة المضادة ومن أجل الغوص في أعماق الهزيمة وواقعها المظلم في سياق تخطيها والتغلب عليها ورد الاعتبار إلى الثورة وقواها الحية".





ويستطرد المفكر غصيب قائلاً: "إن واقع هزيمة حركة التحرر العالمي وانعكاساتها الوطنية والقومية طغى وأحبط أعتى عتاة قوى الثورة لفرط صدمة الهزيمة. لكن المفكر الثوري الملتزم المتملك لنبض التاريخ لا يجد في هذه الهزيمة مدعاة للإحباط وخيانة قضية التقدم والطبقات والشعوب الكادحة. ولا يرى فيها عقبة أمام النضال الطبقي والوطني الجاد، وإنما يرى فيها فرصة لتجديد النضال وحركة التحرر الوطني والقومي، وهذا بالضبط ما يبادر إليه الصديق أبو جمال في هذا الكتاب الغني بتحليلاته وأفكاره الخصبة". ويضيف البروفيسور غصيب قائلاً: "إن ما يميز رفيقنا أبو جمال الصوراني أن صدمة الهزائم المتتالية التي منيت بها حركة التحرر على الصعد الفلسطيني والعربي والعالمي في العقود الثلاثة المنصرمة لم تدفعه إلى التخلي عن العلم الثوري والخضوع لآيديولوجيا الخصم الطبقي والتغني بها، وإنما دفعته إلى شحذ أدواته التقدمية والغوص نقديا في تراث العلم الثوري من أجل مزيد من الاشتباك الثوري مع الواقع الخاضع لقوى الثورة المضادة ومن أجل الغوص في أعماق الهزيمة وواقعها المظلم في سياق تخطيها والتغلب عليها ورد الاعتبار إلى الثورة وقواها الحية".ويستطرد المفكر غصيب قائلاً: "إن واقع هزيمة حركة التحرر العالمي وانعكاساتها الوطنية والقومية طغى وأحبط أعتى عتاة قوى الثورة لفرط صدمة الهزيمة. لكن المفكر الثوري الملتزم المتملك لنبض التاريخ لا يجد في هذه الهزيمة مدعاة للإحباط وخيانة قضية التقدم والطبقات والشعوب الكادحة. ولا يرى فيها عقبة أمام النضال الطبقي والوطني الجاد، وإنما يرى فيها فرصة لتجديد النضال وحركة التحرر الوطني والقومي، وهذا بالضبط ما يبادر إليه الصديق أبو جمال في هذا الكتاب الغني بتحليلاته وأفكاره الخصبة".









"إن رفيقنا أبو جمال – كما يقول البروفسور غصيب- يجمع هنا ما بين التحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المدعمة بالأرقام والإحصائيات وما بين التنظير الرفيع الذي يرتقي إلى مستوى الفلسفة في أعتى تجريداته وما بين ابتكار المفهومات الجديدة التي تتخطى القوالب الجاهزة من أجل القبض على واقع الهزيمة في سيرورته وحركته. وهذا الربط والتكامل المعرفي قلما نجده اليوم في الناشطين السياسيين والكوادر الحزبية المحبطة. فالرفيق أبو حمال لا يكتفي بتقديم مواقف والدفاع عنها، وإنما يقدم وينتج معرفة جديدة بصدد الواقع المتشعب يستشرف بها المستقبل الممكن ويسترشد بها أسس العمل الثوري الهادف إلى تحويل الهزيمة إلى نصر". "إن رفيقنا أبو جمال – كما يقول البروفسور غصيب- يجمع هنا ما بين التحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المدعمة بالأرقام والإحصائيات وما بين التنظير الرفيع الذي يرتقي إلى مستوى الفلسفة في أعتى تجريداته وما بين ابتكار المفهومات الجديدة التي تتخطى القوالب الجاهزة من أجل القبض على واقع الهزيمة في سيرورته وحركته. وهذا الربط والتكامل المعرفي قلما نجده اليوم في الناشطين السياسيين والكوادر الحزبية المحبطة. فالرفيق أبو حمال لا يكتفي بتقديم مواقف والدفاع عنها، وإنما يقدم وينتج معرفة جديدة بصدد الواقع المتشعب يستشرف بها المستقبل الممكن ويسترشد بها أسس العمل الثوري الهادف إلى تحويل الهزيمة إلى نصر".









ويختم المفكر غصيب مقدمته بقوله: " وكلنا أمل في أن ترى هذه الأعمال المهمة، التي يقدمها لنا رفيقنا أبو جمال، طريقها إلى عقول الشابات والشباب المغرقة بالتفاهة الليبرالية والظلامية الغيبية واللاعقلانية الرجعية، عل ذلك يكون حافزا للنشء الجديد على الانخراط في النضال الوطني والطبقي والقومي من أجل دحر الصهيوإمبريالية وأدواتها في المنطقة. شكرا أبا جمال على جهودك المضنية. فبأمثالك نستعيد ومضات النهضة العربية وثقافة التقدم والتحرر". ويختم المفكر غصيب مقدمته بقوله: " وكلنا أمل في أن ترى هذه الأعمال المهمة، التي يقدمها لنا رفيقنا أبو جمال، طريقها إلى عقول الشابات والشباب المغرقة بالتفاهة الليبرالية والظلامية الغيبية واللاعقلانية الرجعية، عل ذلك يكون حافزا للنشء الجديد على الانخراط في النضال الوطني والطبقي والقومي من أجل دحر الصهيوإمبريالية وأدواتها في المنطقة. شكرا أبا جمال على جهودك المضنية. فبأمثالك نستعيد ومضات النهضة العربية وثقافة التقدم والتحرر".









وفيما يلي الإصدارات الخاصة بالمفكر غازي الصوراني:



اسم الكتاب دار النشر السنة قطاع غزة 1948 – 1993 دار المبتدأ – بيروت 1993 موجز تاريخ الفلسفة والفكر البشري منتدى الفكر الديمقراطي 1999 محاضرات في التنمية والمقاومة برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت 2003 تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي (صدر منه أربع طبعات) مركز الدراسات الجماهيرية / غزة 2003 الحقوق الفلسطينية الثابتة من اجل السيادة وحق العودة مركز الدراسات الجماهيرية / غزة 2003 المعرفة والعولمة في الوطن العربي (غازي الصوراني وآخرين) برنامج دراسات التنمية- جامعة بيرزيت 2004 العولمة وآثارها على الوطن العربي(سمير أمين وغازي الصوراني وآخرين) مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت 2005 المجلد الأول - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2003-2005 مطبعة الأقصى ديسمبر 2005 المجلد الثاني - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2006 مطبعة الأقصى ديسمبر 2006 حول حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية مطبعة الأخوة - غزة 2007 المجلد الثالث - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2007 – 2008 مطبعة الأقصى يناير 2008 التحولات الاجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة (صدر منه خمس طبعات) مكتبة جزيرة الورد - القاهرة 2010 المشهد الفلسطيني الراهن (السياسي / الاقتصادي / المجتمعي / في إطار الوضعين العربي والدولي) (صدر منه طبعتان) مكتبة جزيرة الورد – القاهرة ديسمبر 2010



المجلد الرابع - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2009 – 2010 مطبعة الأقصى يناير 2011 حوار مفتوح مع غازي الصوراني مطبعة الأخوة – غزة يناير2011 فلسطين وحق العودة (صدر منه طبعتان) مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق – غزة أغسطس 2012



المجلد الخامس - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2011- 2012 مطبعة الأقصى يناير 2013 الماركسية والدين والعلمانية والديمقراطية موقع الحوار المتمدن – المكتبة الإلكترونية أيار 2013 المجلد السادس - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعامي 2013- 2014 مطبعة الأقصى يناير 2015 المجلد السابع - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2015 مطبعة الأقصى يناير 2016 البعد التاريخي للصراع الطائفي بيين السنة والشيعة موقع الحوار المتمدن – المكتبة الإلكترونية حزيران 2016 المجلد الثامن - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2016 مطبعة الأقصى يناير 2017 الأوضاع الاجتماعية (الطبقية) في الضفة الغربية وقطاع غزة موقع الحوار المتمدن – المكتبة الإلكترونية يونيو 2017 المجلد التاسع - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2017 مطبعة الأقصى يناير 2018 70 عاماً على النكبة موقع الحوار المتمدن – المكتبة الإلكترونية مايو 2018 مدخل إلى الفلسفة الماركسية .. المادية الجدلية والتاريخية (صدر منه طبعتان) موقع الحوار المتمدن – المكتبة الإلكترونية أكتوبر 2018 المجلد العاشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2018 مطبعة الأقصى يناير 2019 اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الأردن مارس 2019 التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني مطبعة بدوي – غزة نيسان 2019 المجلد الحادي عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2019 مطبعة الأقصى يناير 2020 موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور دار الكلمة للنشر يونيو 2020



المجلد الثاني عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2020 مطبعة الأقصى يناير 2023 المجلد الثالث عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2021 مطبعة الأقصى يناير 2023 المجلد الرابع عشر - مقالات ودراسات .. في الفكر والسياسية والاقتصاد والمجتمع – لعام 2022 مطبعة الأقصى يناير 2023



وفيما يلي الإصدارات الخاصة بالمفكر غازي الصوراني:

كما تضمن "المجلد 13" مجموعة من الدراسات الخاصة بفلسفة القرن الـ 20، والفلسفة الوضعية المنطقية، والفلسفة الماركسية، والبنيوية، وكذلك دراسة عن فلسفة القرن الـ 21، علاوة على عدد من الدراسات الأخرى التي تناولها هذا المجلد، عن اليسار والعولمة والعرب والثورة في المرحلة الراهنة والمنظمات غير الحكومية ومفهوم المجتمع المدني في بلادنا ودراسة متخصصة عن رفيقه المؤسس الحكيم جورج حبش وعن مفهوم التحرر الوطني إلى جانب دراسات متنوعة أيضاً حول التنوير والعلم وأثرهما على الدين ومفاهيم الحداثة والعلمانية ودراسات عن المجتمع العربي وتحديات الديمقراطية والثورة.