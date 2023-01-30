غزة: المكتب الحركي الطبي يستهجن عقد اجتماع "مهين" لبعض الأطر النقابية بنقابة الأطباء بالقطاع

ستهجنت من خلاله بأشد العبارات ما قامت به بعض الأطر النقابية في نقابة الأطباء-المحافظات الجنوبية منذ أسابيع مضت حتى أول أمس، بعقد اجتماع "مهين" لجسم النقابة.





وأكد المكتب الحركي الطبي في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاجتماع عُقد بما يمثل جزءاً لا يتعدى 5% من جموع الأطباء في المحافظات الجنوبية، وهو ما يُعتبر خطوة تخالف الاتفاق المسبق الذي تم التوصل إليه قبل شهرين، بحضور نقيب الأطباء في المحافظات الشمالية د.شوقي صبحة و عدد من زملاء المهنة من المحافظات الشمالية في مقر المجلس الطبي الفلسطيني بغزة.



وفيما يلي تفاصيل البيان:



نحن في المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية نستهجن بأشد العبارات ما قامت به بعض الأطر النقابية في نقابة الأطباء-المحافظات الجنوبية منذ أسابيع مضت حتى أول أمس، حين عقدت اجتماعاً نصفه بالمهين لجسم النقابة، فقد عُقد ذلك الاجتماع بما يمثل جزءاً لا يتعدى خمسة بالمئة من جموع الأطباء في المحافظات الجنوبية، وهو ما يُعتبر خطوة تخالف الاتفاق المسبق الذي تم التوصل إليه قبل شهرين، بحضور نقيب الأطباء في المحافظات الشمالية د.شوقي صبحة و عدد من زملاء المهنة من المحافظات الشمالية في مقر المجلس الطبي الفلسطيني بغزة، بمشاركة ممثلين من معظم الأطر النقابية، والذي قضى بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على تشكيل لجنة تحضيرية لصياغة قانون نقابة أطباء فلسطين الموحدة، والشروع بتنفيذ قرار السيد الرئيس أبو مازن بما يخص إنشاء النقابة الموحدة؛ لتمثل جميع الأطباء في كل الأراضي الفلسطينية والشتات، كما أكد الاتفاق على تذليل أي عقبات تتعارض مع ذلك، وعليه؛ تم الاجتماع مجدداً وقمنا في المكتب الحركي و الأطر التنظيمية بترشيح أسماء من كل الكتل النقابية و المستقلين، ثم قمنا بإرسالها للأخ د.شوقي صبحة؛ ليمضي قدماً بتشكيل اللجنة، إلا أننا فوجئنا بسلوكيات تعارض الاتفاق! من خلال تنصيب عدد من الأطباء أنفسهم ضمن نقابة أطباء دون أي إجراء قانوني، علاوة على أنه في عدد من الجلسات والدعوات لعقد اجتماع الجمعية العمومية لم يتم اكتمال النصاب القانوني.



الأخوات و الأخوة… فوجئنا وأنتم أول أمس بخروج عدد من الأطباء و قد نصَّبوا أنفسهم كجسم نقابي على أطباء المحافظات الجنوبية دون الرجوع إلى جموع الأطباء في المحافظات الجنوبية، ونحن نؤكد أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم.



نستنكر و ندين بأشد العبارات محاولات البعض مصادرة حقنا في أن يكون لنا كيان يجمعنا ويليق بتضحياتنا وتاريخنا المشرف كأطباء، إذ نُحمل من شارك فيما نعتبره "مسرحية مهينة" المسؤولية عن هذه الفعلة المشينة.



ومن هنا نؤكد أننا مازلنا متمسكين بما تم الاتفاق عليه، ماضين قُدماً في طريق إنشاء نقابة أطباء فلسطين الموحدة تنفيذاً لمرسوم السيد الرئيس. دمتم و دام عطاؤكم.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، بياناً ا