وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون باعتقال وزير فلسطيني

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الإثنين، عن مطالبة عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو باعتقال وزير الأوقاف الفلسطينية حاتم البكري.ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الوزراء طالبوا نتنياهو باعتقال الوزير البكري بزعم التحريض على قتل اليهود.وبحسب الوزراء، فإن البكري يوزع كل خميس على خطباء المساجد الخطبة التي يتلونها يوم الجمعة، والتي تضمنت الأخيرة منها موادا تم وصفها "تحريضية".وطالب الوزراء: أوريت ستروك وعميحاي شكلي وغاليت ديستيل عطباريان رئيس الوزراء نتنياهو باعتقال الوزير الفلسطيني بسبب توزيع مواد "تحريضية" تدفع باتجاه قتل اليهود.