"الصحة": شهر يناير الحالي هو الأكثر دموية في الضفة منذ عام 2015

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، هو "الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2015، حيث ارتقى خلاله حتى اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 35 شهيداً بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة".وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "الإصابات التي سُجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس".وأشارت إلى أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيداً.