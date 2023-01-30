بن غفير: نشن حربًا على "الإرهاب" ومستمرون في هدم المنازل بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، على استمرار سلطات الاحتلال في هدم المنازل بمدينة القدس.وقال بن غفير: إنه "في هذا الصباح يستمر هدم المنازل غير القانونية في القدس"، مشددًا أنها "خطوة واحدة ضمن سلسلة من الخطوات الهامة لفرض السيطرة".وأكمل أن "ذلك يأتي في إطار الحرب على الإرهاب، والمطلوب في هذه الحرب المزيد من الخطوات"، وفق وصفه.ويشار إلى بن غفير طالب في جلسة للحكومة الإسرائيلية يوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة ضد منفذي العمليات، من خلال هدم المنازل وسحب الهويات.