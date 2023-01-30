إعلام إسرائيلي: (شاباك) يُحذر من إجراءات طالب بها بن غفير وسموتريتش

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (شاباك)، رونان بار، من تغييرات جذرية، طالب بتنفيذها وزراء إسرائيليون، في مدينة القدس، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، الذي عقد، السبت.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الأحد، نقلاً عن مصادر (لم تسمها) على مضمون اجتماع (كابينت)، قولها إنّ وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، طالب خلال الجلسة بـ"فرض حظر تجوال على مخيم شعفاط ومناطق أخرى بمدينة القدس".وأضافت المصادر، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، طالب بـ "تأمين (يقصد محاصرة) البلدات العربية في مدينة القدس"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).لكن رئيس (شاباك) بار، عارض مطالب الوزيرين، حسب المصادر نفسها.وقالت القناة الإسرائيلية، إنّ "الجهات الأمنية، وعلى رأسها (شاباك)، عارضت هذه المطالب، ووصفتها بأنها عقاب جماعي".وأوضحت المصادر للقناة، أن "الجهات الأمنية، تعتقد أنّ فرض مزيد من الإجراءات العقابية الجماعية على الفلسطينيين في مدينة القدس، سيؤدي إلى مزيد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية".