(البنتاغون) يكشف حقيقة ضلوع أمريكا في هجوم المسيّرات على إيران

كشف المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الإثنين، حقيقة ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في هجوم المسيّرات على إيران.







ونفى رايدر، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخراً، بحسب قناة (الميادين).



رام الله - دنيا الوطنووفق وكالة (رويترز ) قال رايدر، إن "الجيش الأميركي لم يشارك في الضربات ضدّ إيران"، لكنّه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق، نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، تأكيدها أنّ "إسرائيل" هي من نفّذ هجوم إيران.وأمس، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني، مقاطع فيديو للمجمع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية والذي تعرّض قبل يومين إلى هجومٍ بـ3 طائراتٍ مُسيّرة.