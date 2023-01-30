مسؤولون أميركيون: موساد نفّذ هجوما بطائرات مسيرة في إيران

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن مسؤولين أميركيين، قولهم: إن (موساد) نفّذ هجوما بطائرات مسيرة في إيران.وكانت (القناة 12) الإسرائيلية نقلت عن تقارير، بأنه جرى قصف جوي، استهدف رتل شاحنات إيرانية عند الحدود العراقية السورية.يشار إلى أن طائرات مجهولة الهوية، قصفت الليلة الماضية شاحنات بعد عبورها الحدود العراقية باتجاه سوريا قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، فإن الشاحنات انطلقت من إيران، وأن الطائرات أطلقت صواريخ تحذيرية وانتظرت خروج السائقين من الشاحنات قبل تدميرها.في السياق قال يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات، في تصريح لإذاعة (103fm)، إن إسرائيل تعاونت مع الولايات المتحدة في الهجوم على مصنع الأسلحة في إيران.وقال: "هناك ما يكفي من الدلائل تشير إلى ذلك، ويبدو أنه كان تعاونا كاملا تمامًا - من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل بهذه الخطوة بدون الأمريكيين".كما قال الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام من صحيفة (معاريف): "في المنظومة الأمنية، يوصون بتكثيف النشاط العسكري ضد إيران، على صعيد الملف النووي، وأهداف عسكرية أخرى في إيران، وضد النشاط في سوريا".في نفس السياق، نقلت إذاعة الجيش عن اللواء احتياط عاموس يادلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية - حول هجوم الليلة عند الحدود السورية-العراقية: "نفهم جميعًا أن هناك خطة كاملة، لوقف نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى حزب الله، يثبت هذا الهجوم أن هناك معلومات استخباراتية دقيقة للغاية، وهناك قدرة على العمل في أماكن بعيدة جدًا".