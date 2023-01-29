إعلام إسرائيلي: جلسة (كابينت) تشهد خلافًا بشأن قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، عن خلافات بين الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب قطاع غزة.ووفق (القناة 14)، فإن خلافًا اندلع في جلسة (كابينت)، حيث طالب الوزيران بن غفير وسموتريتش، نتنياهو بفرض عقوبات على قطاع غزة، ولكن الأخير رفض ذلك.الجدير بالذكر أن (كابينت) في حالة انعقاد شبه دائم عقب تصاعد موجة العمليات في الضفة والقدس والتي كانت آخرها عملية سلوان يوم أمس، حيث أصيب خلالها مستوطنان بجراح خطرة.ويشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخذت الليلة الماضية قرارات وإجراءات صارمة بحق منفذي العمليات في الضفة والقدس، منها: هدم منازل عائلات المنفذين وسحب الهويات.