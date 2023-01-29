(تويتر) تحظر حساب عضو كنيست لهذا السبب

حظرت شركة التواصل الاجتماعي الأميركية (تويتر) الحساب الرسمي لعضو كنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف من حزب "عوتسما يهوديت"، ألموج كوهين، بسبب دعوته لقتل الفلسطينيين.







هذا وعُلق اليوم الحساب بعد تغريدة أعلن فيها دعمه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وحثهم على "الاستمرار في قتلهم".







حيث غرد كوهين عقب المجزرة التي ارتكبت في جنين: "عمل لطيف ومهني في جنين.. استمروا في قتلهم"، كتعقيب على المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين واستشهد فيها تسعة فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 20 من المدنيين العزل.

رام الله - دنيا الوطنوجاء قرار (تويتر) بعد حملة نفذها أنصار الحق الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي تدين تصريحات عضو كنيست الداعية لقتل الفلسطينيين وتمت إزالة المنشور "لانتهاك قواعد تويتر" وحظر حسابه لاحقا.وانتخب كوهين لكنيست الإسرائيلي في شهر نوفمبر، وعمل قبل ذلك في الشرطة الإسرائيلية لمدة 11 عامًا في القوات الخاصة، وهو مؤسس ميليشيا مسلحة للمستوطنين لمطاردة الفلسطينيين.