وزير جيش الاحتلال: هذه رسالتي لمن يتعرّض للمدنيين والجنود
وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء يوم الأحد، رسالة لكل من يتعرض للمستوطنين وجنود الجيش.
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غالانت قال خلال زيارته لفرقة الضفة: إن "كل مخرب يلحق الأذى بالمدنيين أو بالجنود، سيقدم إما إلى المحاكمة أو إلى المقبرة"، وفق وصفه.
وتابع وزير جيش الاحتلال بالقول: "ومن يساعده سنعمل ضده، وإذا لزم الأمر، سنرحل الناس ونهدم منازلهم".
وكان (كابينت) إسرائيل، اتخذ الليلة الماضية، قرارات وإجراءات صارمة ضد منفذي العمليات في القدس والضفة منها: هدم المنازل وسحب الهويات.
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