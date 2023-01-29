وزير جيش الاحتلال: هذه رسالتي لمن يتعرّض للمدنيين والجنود

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء يوم الأحد، رسالة لكل من يتعرض للمستوطنين وجنود الجيش.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غالانت قال خلال زيارته لفرقة الضفة: إن "كل مخرب يلحق الأذى بالمدنيين أو بالجنود، سيقدم إما إلى المحاكمة أو إلى المقبرة"، وفق وصفه.وتابع وزير جيش الاحتلال بالقول: "ومن يساعده سنعمل ضده، وإذا لزم الأمر، سنرحل الناس ونهدم منازلهم".وكان (كابينت) إسرائيل، اتخذ الليلة الماضية، قرارات وإجراءات صارمة ضد منفذي العمليات في القدس والضفة منها: هدم المنازل وسحب الهويات.