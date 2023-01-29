في القدس ومناطق التماس.. نتنياهو يقرر تعزيز قوات الشرطة بسرايا من الجيش

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا ترغب في التصعيد، ولكنها مستعدة لجميع الاحتمالات.





وأضاف في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، أن "الجواب على الإرهاب يتمثل في القبضة الحديدية والرد السريع والدقيق" مشيراً إلى أن حكومته ناقشت في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية سحب بطاقات هوية وإبطال حق الإقامة من عائلات منفذي العمليات.



وسيلتئم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، برئاسة نتنياهو اليوم، ولكن بدون مشاركة جميع الوزراء، لمناقشة خطوات لتعزيز الاستيطان كما تم الاتفاق عليها في جلسة الأمس.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) من مصدر مطلع قوله: إن الحديث يدور عن خطوات فعلية مدنية، ولكن ليس زيادة بناء في المستوطنات كما يبدو.





وتعقد الجلسة قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بيوم واحد.



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعزيز قوات الشرطة، بسرايا من الجيش، لـ المساعدة في منطقة القدس وفي المناطق القريبة من خط التماس".