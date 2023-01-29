موجة برد شديدة تضرب عدداً من الأقاليم المغربية لـ 5 أيام متتالية

رام الله - دنيا الوطنأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة ستتراوح ما بين 8 و 3 درجات تحت الصفر، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس المقبل.وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران، وتازة، وصفرو، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، والحوز، وميدلت وتنغير ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين 8 3 درجات، تحت الصفر.وأضاف المصدر ذاته، أن عمالات وأقاليم شفشاون، والحسيمة، وكرسيف، وجرادة، ووجدة أنجاد، وتاوريرت، وفكيك، والحاجب، وفاس، ومولاي عقوب، وتاونات، ومكناس، والخميسات، وخريبكة، وشيشاوة، وزاكورة، ووارزازات، والراشيدية، وطاطا وتارودانت، ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين 3 و 3 درجات، تحت الصفر.