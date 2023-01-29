مصر: تفشي متحور جديد سريع الانتشار من فيروس (كورونا)



ولفت حسني في تصريحات له، إلى أن المتحور الجديد لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفيما يتعلق بالشائعات حول تسبب حقنة المضاد الحيوي في الموت، قال حسني: "هذا النوع من المضاد الحيوي له قيمة مهمة في علاج الفيروسات التنفسية، وكل ما يتردد عن أنه قاتل غير صحيح ولكن لا بد من تناوله تحت إشراف طبيب وبعد إجراء اختبار الحساسية".



وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) في مصر، إلى أن المضاد الحيوي يمكن أن يسبب نوعاً من الحساسية، ولهذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناوله.





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) في مصر، حسام حسني، عن تسجيل انتشار متحور جديد من الفيروس في البلاد منذ عدة أشهر.