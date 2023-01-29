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تونس: انطلاق التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

تونس: انطلاق التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يتوّجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات للمقاطعة من قوى المعارضة.

وسيختار الناخبون 131 نائباً برلمانياً من بين 262 منافساً لم يتحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الذي جرى يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ونجح فيه 23 مرشحاً من الحصول على مقاعد البرلمان القادم.

وعزّزت السلطات التونسية، عشيّة الانتخابات، من تواجدها الأمني في كامل مدن البلاد، حيث انتشرت وحدات الجيش والشرطة في مداخل المدن وأمام المؤسسات الرسمية ومراكز الاقتراع لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق (العربية نت).

وتمثل نسبة المشاركة هاجساً للهيئة العليا للانتخابات، في ظلّ مخاوف من عزوف شعبي عن التصويت بعد حملة انتخابية باهتة، خاصة بعدما سجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنيّة لم تتجاوز 11.2 بالمائة من مجموع الناخبين.

وقبل ساعات من التصويت، كثّفت قوى المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة من تحرّكاتها لحثّ الناخبين على مقاطعة هذه الانتخابات واعتبارها "غير شرعية وغير قانونية" وعدم الاعتراف بنتائجها.

يشار إلى أنّ هذه الانتخابات، تقاطعها أحزاب المعارضة على غرار حزب "حركة النهضة" الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.

وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.


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