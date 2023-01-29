اليابان تسجل رقماً قياسياً في عدد وفيات فيروس كورونا





وبذلك يصل عدد الوفيات إلى أعلى المعدلات منذ انتشار الوباء في البلاد.



وقالت وسائل إعلام يابانية: “توفي ما مجموعه 252 شخصاً بسبب الإصابة بفيروس كورونا في اليابان على مدار الـ 24 ساعة الماضية.





ويصل إجمالي عدد الوفيات لهذا الشهر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10124 شخصاً، فيما ارتفعت وفيات (كورونا) في اليابان منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.





رام الله - دنيا الوطنسجلت اليابان أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الشهر الجاري بفيروس (كورونا).