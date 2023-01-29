إيران: إحباط هجوم بالمسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، فجر اليوم الأحد، إحباطها هجوماً بثلاث طائرات مسيّرة، استهدف أحد المصانع العسكرية في محافظة أصفهان وسط البلاد.وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "المضادات الدفاعية الإيرانية تصدت للمسيرات الثلاث، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية".وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، أن دوي انفجار قوي سُمع في مصنع عسكري بمدينة أصفهان وسط إيران.وقالت الهيئة: "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقاً لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي: "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في هذا الانفجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).يذكر أنه وقع العديد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات الماضية، وأثارت الانفجارات المخاوف، وذلك في ظل حالة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.