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الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تُشيد بعملية سلوان

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تُشيد بعملية سلوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيان السبت، بعملية سلوان البطولية التي تأتي في أعقاب عملية الشهيد خيري علقم المشرّفة.

وقالت الأمانة العامة: إن "هذه العملية النوعية التي جاءت من قلب مدينة القدس كتأكيد فعلي على أن مساحة الصراع مع هذا العدو هي في كل ساحات فلسطين المحتلة وإعلان صارخ عن فشل
كل مخططات العدو الرامية إلى تهويد القدس وتحييدها عن جوهر الصراع".

وأضافت إن "عملية القدس الفدائية جاءت لتؤكد لأعدائنا أن فلسطين لديها شعب ومقاومة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسرهما".

وتوجهت إلى "كتائب المقاومة بالتهنئة والتبريكات بالفعل النوعي المقاوم الذي نفذ في مدينة القدس وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين على يد فارس من فرسان فلسطين".

وتابعت الأمانة العامة: "قد جاءت هذه العملية كرد حاسم وطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة وكان آخرها العدوان على جنين ومخيمها وقطاع غزة المحاصر".

وفي هذا السياق، شددت فصائل المقاومة على أنه "لا خيار للصهاينة المحتلين إلا الرحيل عن أرضنا أو الموت عليها. ولا مجال لاستمرار العدوان. والشعب الفلسطيني ومقاومته اتخذوا قرارهم باستمرار النضال وتصاعده حتى دحر الاحتلال عن فلسطين ومقدساتها".

وأكدت الفصائل أن "استمرار العدوان على شعبنا لن يكسر إرادته وسيزيده إصراراً على استمرار العمليات وتصاعدها فما حصل إبان مجزرة جنين الوحشية من فعل مقاوم في قلب القدس يؤكد جليا لأعدائنا أن فلسطين لديها شعب ومقاومة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسرهما".

وتوجهت الفصائل بتحية الفخر والاعتزاز إلى روح الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس البطولية وإلى شعبنا المرابط والصامد وإلى مقاوميه الأبطال الذين أكدوا أن صراعنا مع هذا العدو ليس صراعاً ثأرياً لكنه صراع وجود لن ينتهي إلا بطرد آخر محتل من أرضنا الطاهرة.

ودعت باسم المؤتمر العام للأحزاب العربية إلى أكبر حملة تضامن مع شعبنا الفلسطيني، كما وأدانت خطوات التطبيع والاتفاقيات التي جمعت أنظمة عربية مع إسرائيل.

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