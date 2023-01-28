مواجهة "غير اعتيادية" بين بن غفير ومستشارة قضائية لحكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة إسرائيلية، مساء يوم السبت، تفاصيل مواجهة "غير اعتيادية" بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "مواجهة غير اعتيادية حدثت خلال السبت بين بن غفير وبهراف- ميارا، حيث طالب بإغلاق منزل منفذ عملية القدس فورا، لكن الأخيرة طلبت البحث في الأمر أولاً.وأضافت القناة: أن موضوع المواجهة بين الطرفين سيطرح في جلسة (كابينت) التي من المتوقع انعقادها هذه الليلة".