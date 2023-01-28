مواجهة "غير اعتيادية" بين بن غفير ومستشارة قضائية لحكومة نتنياهو
نشرت قناة إسرائيلية، مساء يوم السبت، تفاصيل مواجهة "غير اعتيادية" بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا.
ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "مواجهة غير اعتيادية حدثت خلال السبت بين بن غفير وبهراف- ميارا، حيث طالب بإغلاق منزل منفذ عملية القدس فورا، لكن الأخيرة طلبت البحث في الأمر أولاً.
وأضافت القناة: أن موضوع المواجهة بين الطرفين سيطرح في جلسة (كابينت) التي من المتوقع انعقادها هذه الليلة".
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