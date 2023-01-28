بماذا عقب "حزب الله العراق" على عملية القدس؟

وذكّر البيان "حكومات المحور الصهيو-أميركي، ولا سيما أدواتها في المنطقة بحقيقة العداء الإسرائيليّ لكل شعوب المنطقة".





كما وأشار إلى أن "الصمت والمواقف المزدوجة تجاه الجرائم الصهيونية ما هي إلا إيذانٌ لهم على استمرار العمليات الإجراميّة بحقّ الفلسطينيّين وحصد أرواحهم".

رام الله - دنيا الوطنأصدر حزب الله- العراق، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا بارك خلاله، "للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينيّ المجاهد العمليات الفدائيّة التي أرعبت جنود الاحتلال، وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، وجعلت كيانهم الغاصب في حالة صدمة وذهول".قال حزب الله-العراق إن "هذا الرد الشجاع جاء غداة مجزرة (مخيم جنين) التي ارتكبتها قوات الاحتلال وراح ضحيتها عدد من أبنائنا الفلسطينيّين"، وفق قناة (الميادين).