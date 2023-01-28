نائب أردني: بيان الخارجية بشأن عملية القدس لا يُمثل "الأردنيين الشرفاء"

وقال إنه "من العيب على حكومتنا أن تصدر هكذا بيان؛ وكأنهم تناسوا ماذا فعل الإسرائيليون بعد يوم من لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو".







رام الله - دنيا الوطنعقب عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، يوم السبت، على بيان وزارة الخارجية الأردنية الذي أدان بالأمس، العملية البطولية في القدس، والتي خلّفت 8 قتلى في صفوف المستوطنين واستشهاد المنفذ.ووجه عطية رسالةً شديدةَ اللهجة، مؤكدًا فيها أنَّ "ما صدرَ عن وزارة الخارجية يمثل إدانةَ معيبة ومخزية ويسيء للموقف الأردني المساند للشعب الفلسطيني".وشدد النائب الأردني على أنَّ "البيان معيب ومستفز ولا يمثل الأردنيين الشرفاء".