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كيف علقت السعودية على عملية إطلاق النار في القدس؟

كيف علقت السعودية على عملية إطلاق النار في القدس؟
السعودية تعلق على عملية إطلاق النار في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إن المملكة تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن المملكة و"إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال".

وأصيب مستوطنان بجراح خطيرة صباح اليوم السبت، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة سلوان، بالقدس.

يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني آخر من بلدة الطور، أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين.


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