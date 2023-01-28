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المغرب يفتتح سفارته في بغداد بعد 18 عاماً من الإغلاق

المغرب يفتتح سفارته في بغداد بعد 18 عاماً من الإغلاق
خلال مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية في العراق والمغرب
رام الله - دنيا الوطن
بعد (18 عاماً) من إغلاقها، يفتتح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، سفارة بلاده في العراقي.

ووصل بوريطة إلى العاصمة العراقية، بغداد، في زيارة "تاريخية" إيذانا ببدء مرحلة تعاون جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

بحسب وزارة الخارجية المغربية، فقد أغلقت السفارة المغربية في بغداد أبوابها عام 2005 وانتقلت إلى عمان بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية" في العراق. 

خلال استقباله في بغداد، أشار وزير الخارجية المغربي إلى أن افتتاح السفارة بعد (18 عاماً) من الإغلاق "إشارة قوية" توضح "ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي" الذي سلكه.

وأشاد وزير الخارجية المغربي، مثل نظيره العراقي من قبله، ب "الزيارة التاريخية" وهي "الأولى لوزير خارجية (مغربي) منذ حوالي ربع قرن، وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ عقدين على الأقل"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

أغلقت سفارة الرباط في بغداد أبوابها في خريف عام 2005 وتم نقل السفارة إلى عمان بعد أن اختطف فرع تنظيم القاعدة العراقي اثنين من موظفيها في بغداد.

ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي إلى إطلاق شراكة اقتصادية ودعا إلى "تسهيل" إجراءات دخول العراقيين إلى المغرب، وخاصة رجال الأعمال في البداية.

وقال حسين إن إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد "خطوة مهمة ... لبناء وتطوير العلاقات والصداقة" بين البلدين و"مرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد والمملكة المغربية".

وأسف حسين إزاء العلاقات الاقتصادية "شبه المنعدمة"، وقال إنه يريد تشجيع "التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات". وقال "تحدثنا عن خلق آلية لجمع رجال الأعمال و المستثمرين من الجانبين و تأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين".

كما عبر وزير الخارجية عن دعم بلاده لوحدة أراضي المملكة المغربية ولجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية.

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