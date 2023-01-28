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حزب الله: عملية القدس رد فعل سريع وحاسم وجريء على مجزرة مخيم جنين

حزب الله: عملية القدس رد فعل سريع وحاسم وجريء على مجزرة مخيم جنين
حزب الله يعلق على عملية إطلاق النار في القدس
رام الله - دنيا الوطن
علّق (حزب الله) في لبنان اليوم السبت، على عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة أمس الجمعة.

وقال (حزب الله) في بيان أوردته قناة (الميادين): إن "هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مخيم جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين".

وعبر عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وتأييده للخطوات التي تقوم بها لردع العدوان".

وأدان (حزب الله) "ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الحكومات الغربية وبعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة في جنين".

يشار إلى أن ثمانية إسرائيليين قتلوا مساء أمس الجمعة، وأصيب عدد آخر بجراح في عملية إطلاق النار نفذها الفلسطيني خيري علقم من بلدة الطور، في الحي الاستيطاني (النبي يعقوب) في القدس.

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