أول موقف من القاهرة على عملية إطلاق النار في القدس





وأكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القاهرة تؤكد

"رفضها واستنكارها للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية وتدين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين".



وحذرت في بيان لها، "من المخاطر الشديدة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية".



يشار إلى أن ثمانية إسرائيليين قتلوا مساء أمس الجمعة، وأصيب عدد آخر بجراح في عملية إطلاق النار نفذها الفلسطيني خيري علقم من بلدة الطور، في الحي الاستيطاني (النبي يعقوب) في القدس.



رام الله - دنيا الوطنأدانت مصر اليوم السبت، عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة، كما أدانت جميع الأعمال التي "تستهدف مدنيين".