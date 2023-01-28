كيف علقت الأردن على عملية إطلاق النار في القدس؟



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، اليوم، إن "الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس في القدس الشرقية كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأضاف أن الأردن يدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله ويؤكد ضرورة احترام حرمة دور العبادة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وأكد المجالي ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر.



وشدد المجالي على ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام.





يشار إلى أن ثمانية إسرائيليين قتلوا مساء أمس الجمعة، وأصيب عدد آخر بجراح في عملية إطلاق النار نفذها الفلسطيني خيري علقم من بلدة الطور، في الحي الاستيطاني (النبي يعقوب) في القدس.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي راح ضحيتها مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين، وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها.