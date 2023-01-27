عربي

الإمارات تُصدر أول موقف عربي على عملية إطلاق النار في القدس

الإمارات تُصدر أول موقف عربي على عملية إطلاق النار في القدس
عملية إطلاق النار في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، ما وصفته "الهجوم الإرهابي" في مدينة القدس المحتلة.

وقتل ثمانية إسرائيليين مساء اليوم الجمعة، وأصيب عدد آخر بينهم جراح خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في المدينة المقدسة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفق البيان.

و أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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