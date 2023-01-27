الإمارات تُصدر أول موقف عربي على عملية إطلاق النار في القدس



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفق البيان.



و أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



وقتل ثمانية إسرائيليين مساء اليوم الجمعة، وأصيب عدد آخر بينهم جراح خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في المدينة المقدسة.