الليرة اللبنانية تواصل التدهور والانهيار

استمراراً للانهيار والتدهور الكبيرين لهذه العملة، بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية)، في لبنان، 60500 ليرة.



وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان سعر الصرف صباح اليوم 57900، إلا أن الليرة استمرت بالتدهور أمام الدولار، لتسجل أكبر انهياراتها حتى اللحظة عند 60500 ليرة للدولار الواحد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وعلى وقع هذا الانهيار، طلبت نقابة مستوردي الأدوية من جميع المستوردين والموزعين الاستمرار بتسليم الحد الأدنى من احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد.



رام الله - دنيا الوطن