بلدية عسقلان توجه مناشدة لنتنياهو بعد إطلاق الصواريخ من غزة





وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر الجمعة، سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع للمقاومة بنحو 15 صاروخاً، أدت إلى تدمير الموقع بالكامل.

وردت المقاومة بإطلاق صواريخ أرض جو، تجاه طائرات الاحتلال في جنوب القطاع، كما أطلقت المضادات الأرضية تجاه في شمال القطاع.

كما أطلقت المقاومة، صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن رئيس بلدية عسقلان، تومر جلام، مناشدته لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوفير تحصينات وحماية لـ 40 ألف مستوطن في منطقته، بسبب إطلاق الصواريخ من غزة.