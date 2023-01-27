"منع خروج العمال".. عضو بحزب بن غفير يطالب بعدة خطوات لتحقيق الردع





وأضاف: "حسنًا، هكذا يتحقق الردع: يجب إغلاق المعابر مع غزة، ومنع مرور البضائع وخروج العمال حتى عودة الأسرى الإسرائيليين".





وتابع: "كما يجب اغتيال كبار المسؤولين في غزة، وعدم إهدار الذخيرة على العقارات، والأهم من ذلك: شن هجمات، وليس شرطا أن تكون ردود على حدث ما"، وفق تعبيره.





وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع للمقاومة بنحو 15 صاروخاً، أدت إلى تدمير الموقع بالكامل.

وردت المقاومة بإطلاق صواريخ أرض جو، تجاه طائرات الاحتلال في جنوب القطاع، كما أطلقت المضادات الأرضية تجاه في شمال القطاع.

كما أطلقت المقاومة، صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.



رام الله - دنيا الوطنطالب عضو (كنيست) الإسرائيلية، من الحزب الذي يقوده إيتمار بن غفير، تسيفكا فوغل، اليوم الجمعة، بعدة خطوات من أجل تحقيق الردع مع قطاع غزة.وقال في فوغل في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "وزير الدفاع غالانت هل تريد تحقيق الردع؟".