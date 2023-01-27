"الخارجية" تصدر توضيحاً بشأن أنباء غرق شاب من خانيونس قبالة السواحل اليونانية

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع على مدار الساعة قضية الشاب أيمن عابد من خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن توفرت معلومات تفيد بغرقه أثناء توجهه من تركيا إلى جزيرة "كو" باليونان.وأضاف الديك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن السفارة تجري اتصالاتها مع السلطات المختصة وخفر السواحل في الجزيرة، للحصول على أي معلومات رسمية بشأنه.وتابع أن الوزارة تعتبر الشاب عابد في عداد المفقودين ما لم يصلها تأكيدات رسمية من السلطات اليونانية المختصة عن مكان تواجده، مشيرا إلى أن الوزارة والقائم بالأعمال يوسف درخم على تواصل مع ذويه أولا بأول، وستعلن عن أي معلومات رسمية تصلها.