شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة": خروج خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال بسبب القصف الإسرائيلي

"كهرباء غزة": خروج خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال بسبب القصف الإسرائيلي
ازالة لوح حديدي عن شبكة الضغط المتوسط عن "خط j7"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الجمعة، بخروج خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة نتيجة عطل طارئ بسبب القصف الإسرائيلي الليلة الماضية.

وأضافت أن "خط J7" الناقل للكهرباء من محطة التوليد باتجاه مدينة غزة، خرج أيضاً، نتيجة تطاير ألواح معدنية على شبكة الضغط المتوسط.

وأكدت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة التيار الكهربائي للمناطق بعد أعمال مكثفة فجر اليوم.

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