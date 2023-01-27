دولي

الولايات المتحدة تعلن مقتل أحد قادة تنظيم الدولة في الصومال

الولايات المتحدة تعلن مقتل أحد قادة تنظيم الدولة في الصومال
مسؤول تنظيم الدولة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس، مقتل عدد من أعضاء تنظيم الدولة، بينهم أحد قادته، في عملية نفذتها في الصومال. 

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن القوات الأميركية نفذت أول أمس الأربعاء، عملية هجومية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل أحد قادة التنظيم في الصومال، بلال السوداني، وعدد آخر، بناءً على أوامر من الرئيس، جو بايدن.

وأشار أوستن في بيان إلى أن السوداني كان مسؤولا عن توسيع نشاط التنظيم في أفريقيا وتمويل عملياته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، وفق ما نقل موقع (العربية).

وأكد أوستن عدم سقوط مدنيين في العملية التي تعكس التزام الولايات المتحدة الثابت بحماية الأميركيين من الإرهاب في الداخل والخارج، حسب قوله.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أكد مقتل القيادي في تنظيم الدولة، بلال السوداني، في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من الرئيس بايدن.

وقال إن العملية الخاصة التي نفذت، مساء الأربعاء، شمالي الصومال أدت إلى مقتل 10 عناصر في التنظيم إلى جانب بلال السوداني.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الصومالية بتفاصيل العملية التي استهدفت السوداني.

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