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طالع: إحصائية أعداد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح هذا الأسبوع

طالع: إحصائية أعداد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح هذا الأسبوع
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
غادر 2959 مسافرًا من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، خلال الأسبوع الجاري، من الـ 22 - 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3372 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 46 مسافراً.

وأوضحت الهيئة، أن المعبر كان مغلقاً يوم الخميس الموافق 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري.

وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.

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طالع: إحصائية أعداد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح هذا الأسبوع

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