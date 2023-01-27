طالع: إحصائية أعداد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنغادر 2959 مسافرًا من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، خلال الأسبوع الجاري، من الـ 22 - 26 كانون الثاني/يناير الجاري.وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3372 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 46 مسافراً.وأوضحت الهيئة، أن المعبر كان مغلقاً يوم الخميس الموافق 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.