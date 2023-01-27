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شؤون فلسطينية

تعليق الجهاد الإسلامي على تصعيد الاحتلال ورد المقاومة بالقطاع

تعليق الجهاد الإسلامي على تصعيد الاحتلال ورد المقاومة بالقطاع
حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، على التصعيد الإسرائيلي، في قطاع غزة، الليلة الماضية، ورد المقاومة عليه.

وأكد الناطق باسم الحركة، طارق سلمي، في تصريح صحفي، أن "رسالة المقاومة من غزة حملت تأكيداً على استعداد المقاومة، وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وهي تحذير واضح للعدو بأنها لن تتردد في اتخاذ قرار المواجهة".

وقال: "فعل منتصف الليل، وما تبعه، هو شطر من الرسالة وعلى العدو أن يحذر، فالدم الفلسطيني ليس رخيصاً وجنين والقدس لهما سند وسيف مشرع".

وأضاف :"المقاومة حق مشروع لشعبنا الذي يدافع عن نفسه، ويتمسك بوحدته و يحاول العدو أن ينال منها عبر سياسة "الاستفراد" التي يتبعها من خلال العدوان والحصار".

وتابع سلمي قائلاً: " إن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته تمثل ركناً حصيناً، والقدس وجنين وغزة ونابلس والخليل وصفد والرملة والنقب والناصرة وكل مدن فلسطين هي ساحة فعل ونضال واحدة".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع للمقاومة بنحو 15 صاروخاً، أدت إلى تدمير الموقع بالكامل.

وردت المقاومة بإطلاق صواريخ أرض جو، تجاه طائرات الاحتلال في جنوب القطاع، كما أطلقت المضادات الأرضية تجاه في شمال القطاع.

كما أطلقت المقاومة، صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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