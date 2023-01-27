الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري عدة ملفات





وفي هذا الاطار، أطلع طه الوزير الجزائري على نتائج زيارته الأخيرة إلى موريتانيا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.وخلال الاتصال، جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة والجزائر وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها موريتانيا يومي 16 و17 آذار/مارس 2023.