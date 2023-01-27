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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري عدة ملفات

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري عدة ملفات
إحدى قمم منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

وخلال الاتصال، جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة والجزائر وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها موريتانيا يومي 16 و17 آذار/مارس 2023.

وفي هذا الاطار، أطلع طه الوزير الجزائري على نتائج زيارته الأخيرة إلى موريتانيا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية.

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