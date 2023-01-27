وزير الجيش الإسرائيلي يصدر تعليماتٍ بشأن الوضع بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الجمعة، إنه أصدر تعليماته للجيش، بالبقاء في حالة تأهب لاحتمال "استمرار القتال في غزة".يأتي ذلك بعد ساعات من شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع للمقاومة بنحو 15 صاروخاً، أدت إلى تدمير الموقع بالكامل.وردت المقاومة بإطلاق صواريخ أرض جو، تجاه طائرات الاحتلال في جنوب القطاع، كما أطلقت المضادات الأرضية تجاه في شمال القطاع.كما أطلقت المقاومة، صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.