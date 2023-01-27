شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين
حالة الطقس في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في فلسطين حيث يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ودافئا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما حالة الطقس يوم غدٍ السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 60 كم/ساعة وتكون الرياح مثيرة للغبار أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوي، أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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