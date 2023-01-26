الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.







وأفاد مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة عصيدة، عقب مسيرة جماهيرية غاضبة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، تنديدا بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 10مواطنين وجرح العشرات.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من التنقل، واعتلت أسطح بعض المنازل، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.