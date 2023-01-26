الرجوب: مستعدون للدخول في حوار وطني شامل مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، مساء يوم الخميس، أن استراتيجية القيادة الفلسطينية هي بناء استراتيجية وطنية للمواجهة وتفعيل العلاقة مع العالم.وقال اللواء الرجوب: إن "استراتيجيتنا هي بناء جبهة وطنية للمواجهة وتفعيل منظمة التحرير"، مضيفًا: "إذا لم نتوحد لن يكون الدعم سهلًا والجزائر في مقدمة من يدعمنا".وشدد أن حركة فتح مستعدة للدخول في حوار وطني شامل ويجب التوافق على صيغة مواجهة موحدة.وأكمل اللواء الرجوب: "ما صدر عن القيادة اليوم من قرارات هي في موضع التنفيذ ومنها وقف التنسيق الأمني"، متابعًا: "نأمل أن تشكل تضحيات جنين وشبابها وشهدائها محطة للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية".