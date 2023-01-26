الرجوب: مستعدون للدخول في حوار وطني شامل مع حماس
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، مساء يوم الخميس، أن استراتيجية القيادة الفلسطينية هي بناء استراتيجية وطنية للمواجهة وتفعيل العلاقة مع العالم.
وقال اللواء الرجوب: إن "استراتيجيتنا هي بناء جبهة وطنية للمواجهة وتفعيل منظمة التحرير"، مضيفًا: "إذا لم نتوحد لن يكون الدعم سهلًا والجزائر في مقدمة من يدعمنا".
وشدد أن حركة فتح مستعدة للدخول في حوار وطني شامل ويجب التوافق على صيغة مواجهة موحدة.
وأكمل اللواء الرجوب: "ما صدر عن القيادة اليوم من قرارات هي في موضع التنفيذ ومنها وقف التنسيق الأمني"، متابعًا: "نأمل أن تشكل تضحيات جنين وشبابها وشهدائها محطة للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية".
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