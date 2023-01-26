(حماس) تعلق على قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

عقب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صالح العاروري، مساء يوم الخميس، على قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد العاروري أن الهم الحقيقي حاليًا هو انجاز التوافق الوطني ليتكامل مع المقاومة، مضيفًا: "نحن جاهزون في كل خطوة تخدم أبناء شعبنا والحركة ستظل في خدمة الشعب".





وختم: "المقاومة بقطاع غزة في خدمة شعبنا وليست بعيدة عما يجري في الضفة الغربية".

رام الله - دنيا الوطنوقال العاروري: إننا "في حماس نثمن بيان قيادة حركة فتح الذي صدر مساء الخميس، بكل فقراته وعلى وجه الخصوص وقف التنسيق الأمني".وحول طبيعة العلاقة مع حركة فتح مؤخرًا، صرح العاروري بأن آخر لقاء بين حماس وفتح كان بالأمس وقراراتها اليوم تؤسس لمسار وطني.وأضاف: قيادته في حماس توصلت إلى تفاهمات شاملة مع حركة فتح، ونحن نفهم أن لهم فهمهم لخدمة القضية.