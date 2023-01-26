"الديمقراطية" ترحب بقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، رحبت فيه بقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال رداً على جرائمه المتواصلة وآخرها المجزرة التي ارتكبها اليوم في جنين ومخيمها.





واعتبرت الجبهة أنه بالرغم من التأخر في إصدار هذا القرار إلا أنه يستجيب لنبض الشارع والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وخطوة هامة لتوفير الغطاء للمقاومة المتصاعدة.

وأضافت في بيانها: "حتى يصبح لهذا القرار مضموناً نضالياً، فإن القيادة الفلسطينية مطالبة بتنفيذ باقي قرارات الشرعية الفلسطينية وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي وكافة الاتفاقيات المنبثقة عن اتفاق أوسلو والتحلل نهائيًا منه ومن تبعاته".





رام الله - دنيا الوطنودعت الجبهة أيضاً في بيانها القيادة الفلسطينية إلى الدعوة لاجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية، من أجل وضع استراتيجية وطنية كفاحية، لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها شعبنا خاصة أمام حكومة دولة الاحتلال الأكثر فاشية ودموية في تاريخه.واختتمت بيانها بالتأكيد على أن ذلك وحده هو الذي يؤمن التلاقي بين القيادة والشعب ويحقق التناغم بين أداء قيادة السلطة والمنظمة مع المقاومة المتصاعدة في وجه الاحتلال.