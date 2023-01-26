عقب جريمة جنين.. ما هي تقديرات جيش الاحتلال للأوضاع بالضفة؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأوضاع بالضفة الغربية عقب جريمته في جنين والتي أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه بعد التقدير بأن محاولات تنفيذ العمليات ستزداد في الأيام المقبلة، ففي المنظومة الأمنية قرروا تعزيز فرقة الضفة بكتيبة مظليين، وستبقى كتيبتان إضافيتان في حالة تأهب حسب التطورات.وفي وقت سابق، ذكرت القناة الإسرائيلية، أنه في محاولة لتهدئة المنطقة، سيقلص الجيش العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت يستعد للتصعيد.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، انتهى قائد القيادة الجنوبية الجنرال اليعازر توليدانو من إعداد مخطط للرد على إطلاق صواريخ من غزة، كما وعرض المخطط على رئيس أركان الجيش بهدف تكبيد حركة حماس ثمنًا باهظًا، وفق قوله.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم نيته التصعيد عقب حالة التوتر التي تشهدها فلسطين بعد جريمة جنين، مضيفًا أن "إسرائيل لا تنوي التصعيد، ولكني أصدرت تعليماتي بالاستعداد لأي سيناريو".