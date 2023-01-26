عاجل

  • العاروري: آخر لقاء بيننا وحركة فتح كان بالأمس وقراراتها اليوم تؤسس لمسار وطني

  • العاروري: المقاومة بغزة في خدمة شعبنا وليست بعيدة عما يجري بالضفة

  • العاروري: التواصل مستمر بين فتح وحماس وسيكون لنا لقاءات كثيرة في الوقت القريب

  • العاروري: توصلنا لتفاهمات شاملة مع حركة فتح ونحن نفهم أن لهم فهمهم لخدمة القضية

  • الرجوب: ما صدر عن القيادة اليوم من قرارات هي في موضع التنفيذ ومنها وقف التنسيق الأمني

  • الرجوب: فتح مستعدة للدخول في حوار وطني شامل ويجب التوافق على صيغة مواجهة موحدة

  • الرجوب: إذا لم نتوحد لن يكون الدعم سهلًا والجزائر في مقدمة من يدعمنا


شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" ترحب بمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية والدعوة لحوار فصائلي

"النضال الشعبي" ترحب بمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية والدعوة لحوار فصائلي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحب المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمخرجات الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال المكتب السياسي للجبهة إن "ما يسمى بالتنسيق الأمني لم يعد قائماً، وذلك ضمن توجهات وقرارات الاجماع الوطني التي أكدها عليها اجتماع القيادة الفلسطينية، والتي جاءت منسجمة مع قرارات المجلس المركزي الداعية لأنهاء العلاقات التعاقدية مع الاحتلال".

وأكد ضرورة الإسراع بتنفيذ القرارات التي اتخذها الاجتماع القيادي، والتقاط اللحظة التاريخية بعقد اجتماع طارئ لكافة القوى والفصائل الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين، للاتفاق على رؤية وطنية موحدة وشاملة، ووضع برنامج عمل وطني يعزز القواسم المشتركة، ويكرس وحدة الصف الفلسطيني في مجابهة سياسات وإجراءات الاحتلال وعدوانه الإرهابي المتواصل على شعبنا.

وشدد المكتب السياسي للجبهة على ضرورة توفر الإرادة السياسية وتصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة الحكومة الفاشية والعنصرية بقيادة نتنياهو، والتصدي لإرهاب دولتها المنظم، والذي ارتكب بأبشع صوره في مجزرة مخيم جنين الدمويّة التي راح ضحيتها عشر شهداء من أبناء شعبنا، في ظل صمت عربي ودولي مريب.

وطالب بالتوجه بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الى الملفات التي تم تقديمها سابقاً، والدعوة الفورية لقيام لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق بالجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال وبقرار سياسي من حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير، وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي.

كما طالب المكتب السياسي للجبهة ببذل المزيد من الجهود والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني وإسناد القضية الفلسطينية، حيث قرر المكتب السياسي توجيه نداء عاجل لكافة الأحزاب والمنظمات الشعبية العربية والدولية للتحرك نحو محاصرة حكومة الاحتلال وتفعيل النشاطات الدولية لإدانة ممارسات الاحتلال، ومطالبة دول العالم بالكف عن سياسية الكيل بمكيالين والاعتراف بالحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة والاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد على ضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس عباس لجميع القوى والفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، والاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له، معتبراً أن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات المصيرية والحرب العدوانية الشاملة التي يفرضها الاحتلال، ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية الداخلية، وما يعنيه من ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية البرنامجية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في (إعلان الجزائر) بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية.

ووجه المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، التحية لأهلنا في جنين الصامدة ومخيمها البطل، وفي كافة مناطق الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، معبراً عن اعتزازه بالصمود الأسطوريّ الذي تجسد في جنين والمقاومة الباسلة للاحتلال والتي تعكس صلابة شعبنا في دفاعه عن قضيته وعن ثوابته الوطنية وعن مشروعه الوطني التحرري نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

منظمات فلسطينية أميركية تطالب الرئيس الأمريكي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

منظمات فلسطينية أميركية تطالب الرئيس الأمريكي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

&quot;الديمقراطية&quot; ترحب بقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

"الديمقراطية" ترحب بقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

عقب جريمة جنين.. ما هي تقديرات جيش الاحتلال للأوضاع بالضفة؟

عقب جريمة جنين.. ما هي تقديرات جيش الاحتلال للأوضاع بالضفة؟

&quot;النضال الشعبي&quot; ترحب بمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية والدعوة لحوار فصائلي

"النضال الشعبي" ترحب بمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية والدعوة لحوار فصائلي

رأفت: القيادة الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة السياسات الفاشية الإسرائيلية

رأفت: القيادة الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة السياسات الفاشية الإسرائيلية

المطران حنا: من القدس نوجه التحية لأرواح شهدائنا في جنين

المطران حنا: من القدس نوجه التحية لأرواح شهدائنا في جنين

&quot;فدا&quot; تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

"فدا" تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

&quot;الداخلية&quot; بغزة تنشر كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفح

"الداخلية" بغزة تنشر كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمات فلسطينية أميركية تطالب الرئيس الأمريكي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

منظمات فلسطينية أميركية تطالب الرئيس الأمريكي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

&quot;الديمقراطية&quot; ترحب بقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

"الديمقراطية" ترحب بقرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

&quot;النضال الشعبي&quot; ترحب بمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية والدعوة لحوار فصائلي

"النضال الشعبي" ترحب بمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية والدعوة لحوار فصائلي

رأفت: القيادة الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة السياسات الفاشية الإسرائيلية

رأفت: القيادة الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة السياسات الفاشية الإسرائيلية

&quot;فدا&quot; تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

"فدا" تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مجدلاني يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

الفصائل بغزة تنظم وقفة غاضبة تضامنًا مع مخيم جنين

الفصائل بغزة تنظم وقفة غاضبة تضامنًا مع مخيم جنين

(حشد): القتل والإعدام الميداني عقيدة عسكرية راسخة لدى الاحتلال

(حشد): القتل والإعدام الميداني عقيدة عسكرية راسخة لدى الاحتلال

منوعات

أول تعليق من إليسا للجمهور عن وضعها الصحي

أول تعليق من إليسا للجمهور عن وضعها الصحي

تامر حسني يتهم مطربة أمريكية بسرقة لحن &quot;هدلعني&quot;

تامر حسني يتهم مطربة أمريكية بسرقة لحن "هدلعني"

وصفته بالخبيث.. صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم

وصفته بالخبيث.. صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم

محمد سعد يواجه أزمة بعد انسحاب مخرج &quot;الحاج إكسلانس&quot;

محمد سعد يواجه أزمة بعد انسحاب مخرج "الحاج إكسلانس"

محمد رمضان يستفز الجمهور بمسدس من ذهب

محمد رمضان يستفز الجمهور بمسدس من ذهب

فنانة مصرية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة داخل الحمام

فنانة مصرية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة داخل الحمام

كاريس بشار ترفض التصوير مع معجب بسبب فلتر!

كاريس بشار ترفض التصوير مع معجب بسبب فلتر!

أصالة تحذف تغريدة عن تويتر وتعلّق &quot;قصة بلا طعمة&quot;

أصالة تحذف تغريدة عن تويتر وتعلّق "قصة بلا طعمة"

بيكيه في أول ظهور رسمي مع حبيبته الجديدة

بيكيه في أول ظهور رسمي مع حبيبته الجديدة

فنانة سورية شهيرة: رصدت فساداً وسأقوم بخطوة لا تُحمد عقباها

فنانة سورية شهيرة: رصدت فساداً وسأقوم بخطوة لا تُحمد عقباها

عربي

الكويت: عدوان الاحتلال على جنين انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية

الكويت: عدوان الاحتلال على جنين انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية

السعودية تُدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

السعودية تُدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

عُمان تُدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على المدن الفلسطينية

عُمان تُدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على المدن الفلسطينية

(حزب الله) يُعقب على جريمة الاحتلال في جنين

(حزب الله) يُعقب على جريمة الاحتلال في جنين