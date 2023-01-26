قرعاوي يؤكد على أهمية التوحد خلف برنامج المقاومة للدفاع عن شعبنا ولجم

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي على ضرورة التوحد خلف برنامج مقاوم للدفاع عن شعبنا ولجم جرائم الاحتلال بحقه.وقال قرعاوي إن "مجزرة جنين، محاولة انتقامية من جيش الاحتلال بحق المخيم الصامد والذي لطالما أوجع الاحتلال وجيشه".وأوضح أن "ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين وخاصة في جنين ومخيمها، دلالة واضحة على محاولة الاحتلال الانتقام من جنين المحافظة والمخيم".وأضاف أن "جرائم الاحتلال تستدعي من جماهير شعبنا ألا تسمح للاحتلال بالاستفراد في جنين ومخيمها، لأن من شأن ذلك أن ينقل جرائم الاحتلال إلى بقية المناطق الفلسطينية".وارتكبت قوات الاحتلال اليوم الخميس، مجزرة في مخيم جنين، ارتقى فيها تسعة شهداء بينهم مسنة، وأصيب 20 بينهم 4 بحالة خطرة.