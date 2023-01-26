المطران حنا: من القدس نوجه التحية لأرواح شهدائنا في جنين

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكسن، الخميس، إن "ما حدث يوم أمس في مخيط شعفاط وما حدث في صبيحة هذا اليوم في مخيم جنين وهو العدوان الذي أدى لاستشهاد عددمن المواطنين إنما يندرج في إطار سياسة ممنهجة هدفها النيل من عزيمة الفلسطينيين".وأضاف المطران حنا: "ثلة جديدة من الشهداء في مخيم جنين، هذا المخيم الذي ينزف دما بسبب الاقتحامات والسياسات الاحتلالية التي لا حدود لهمجيتها وعنصريتها وحقدها تجاه الفلسطينيين".وتساءل: لماذا يحدث كل هذا مع الفلسطينيين سواء في القدس أو في غيرها من المدن والمحافظات لا سيما جنين الأبية في ظل حالة الصمت المعيب والمريب التي نشهدها؟