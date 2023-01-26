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شؤون فلسطينية

"فدا" تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

"فدا" تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ما جرى ويجري في مدينة جنين ومخيمها، والذين يتعرضان منذ ساعات فجر اليوم الخميس لاجتياح واسع من قبل قوات الاحتلال، بأنه مجزرة إسرائيلية حقيقية ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية يجب أن تحاكم إسرائيل عليها.

وقال "فدا" إن "الوحشية التي مارستها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في جنين ومخيمها حيث ارتقى العديد من الشهداء وأصيب مثلهم، يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، والتي تمثل أقصى اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، ويبعث برسالة واضحة لكل من لا يزال يعلق الأمل على إمكانية تحقيق السلام مع هذه الحكومة التي باشرت عمليا بتنفيذ برنامجها للإجهاز على كل ما هو فلسطيني ويمت للحق الفلسطيني".

وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية من أجل معاقبة إسرائيل على هذه الجريمة الجديدة ومن أجل التوقف عن مسلسل الجرائم التي ترتبكبها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل ومن أجل المباشرة في توفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في وجه هذه الجرائم.

وتوجه "فدا" لدول "التطبيع العربي" تحديدا الدول الأعضاء فيما يسمى منتدى النقب للسلام إلى الوقف الفوري وقطع وإنهاء كل علاقاتهم مع إسرائيل، وطالب القيادة الفلسطينية بالتنفيذ الفوري للقرارات المتعلقة بإنهاء كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وقطعها.

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