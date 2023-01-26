(فتح): دعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع فصائلي عاجل انتصار للدم الفلسطيني

قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، عبد الفتاح دولة إن "دعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع فصائلي عاجل تشارك فيه حماس والجهاد الإسلامي انتصار للدم الفلسطيني وتغليب للمصلحة الوطنية وتوحيد للموقف الفلسطيني في وجه حكومة وجرائم الفاشيين الجدد".







وأضاف دولة أن "قرارات القيادة تأتي في الإتجاه الصحيح لمواجهه جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الذي لم يعدم خيارات وأدوات الرد على هذه الجرائم التي فشلت في اخضاع شعبنا، ومنها وقف كل أشكال التنسيق مع حكومة الاحتلال التي تمادت في عدوانها، معتقدة أن بمقدورها اخضاع شعبنا الفلسطيني".





وشدد على أن "المرحلة تتطلب التحلي بأعلى درجات المسؤولية والجهوزية والاتفاق على برنامج نضالي وطني يحشد كل طاقات شعبنا في بوتقة المواجهة مع حكومة الإجرام وحماية شعبنا وحقوقنا الراسخة في أرضنا ومقدساتنا على طريق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن